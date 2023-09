„Gänsehaut pur“ „Unsere Elv“ – das ist die neue Fan-Hymne der SV Elversberg

Es ist die „Liebeserklärung einer Eingeborenen“ an ihren Fußball-Verein. Es könnte der Song im Stadion an der Kaiserlinde werden. Mit „Unsere ELV“ hat die bekannte Singer-/Songwriterin Petra Williams aus Spiesen-Elversberg ein großartiges Stück Fankultur abgeliefert. „Die Idee, eine Fußballhymne für ,meinen‘ Heimatverein SV07 Elversberg zu schreiben, hatte ich tatsächlich schon 2015 oder 16“, erzählt Williams mit leuchtenden Augen, „als ,Elversberger Mädche‘ war ich natürlich schon von Anfang an bei den Fußballspielen mit dabei, wenn sich die Gelegenheit ergab."