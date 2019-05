Comedy Splash in der Congresshalle : Menstruation, Masturbation und viele Gags unter der Gürtellinie

Comedy Splash in der Congresshalle

Saarbrücken Vom Vietnamesen mit Berliner Schnauze bis zum deutsch-russischen Geschichten-Erzähler aus Stuttgart – der „Unser Ding Comedy Splash“ vereinte acht junge Komiker aus ganz Deutschland in der Saarbrücker Congresshalle.

So bunt gemischt wie die Künstler waren auch ihre Themen, die von Inklusion und der Integration Behinderter bis zur Menstruation und Masturbation reichten. Nicht jede Pointe saß, viele Gags gingen unter die Gürtellinie, aber für jeden Besucher war an diesem Abend wohl etwas dabei. So bekannte Lena Kupke aus Köln: „Ich hab‘ gerade meine Tage“ und berichtete von ihrem Frauenarzt-Besuch, während Nikita Miller auf Männerthemen wie das erste Pornoheft und Masturbation setzte. Marcel Mann aus Berlin verriet dagegen: „Ich bin die deutsche Stimme von drogensüchtigen Hollywood-Stars“ und gab Kostproben aus seinem Synchron-Sprecher-Alltag. Eine Stelle beim Kinderfernsehen habe er leider nicht bekommen, weil er schwul sei. Dabei stehe doch fest: „Anderssein ist nur eine Option und nichts Schlimmes“, sagte er unter tosendem Beifall. Toby Käp stellte dagegen klar: „Ihr diskriminiert mich – egal, ob ihr über mich lacht oder nicht.“ Aus seinen Handicaps, einem Sprachfehler und Hörschaden, machte er eine witzige, hintergründige Nummer.