Rückblick und der Blick in die Zukunft So war der Festakt zum 75-jährigen Bestehen der Saar-Uni

Das berühmte akademische Viertel hatte selbst am Mittwoch seine Geltung. „Let’s celebrate together – unsere UdS“ hieß es in der Live-Stream-Einblendung gleich zu Beginn – verbunden mit dem Hinweis auf die 15-minütige Verspätung des Feierstundenbeginns. Das Festaktmotto „Europäische Wurzeln – starke Zukunft“ verdeutlichte bereits, dass es auch künftig nicht an Gründen fehlen sollte, sich berechtigtermaßen anerkennend auf die Schultern zu klopfen. Ehe dann das Hochschulorchester mit Brahms’ „Ungarischem Tanz Nr. 1“ die historische Stunde eröffnete (und sie später mit Nr. 5 beschloss).