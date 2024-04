Kontroverse Debatte um Hochschulgesetz-Novelle Macht Minister von Weizsäcker die Hochschulen im Saarland „erpressbar“?

Saarbrücken · Die CDU-Opposition sieht viele offene Fragen beim vorgelegten SPD-Gesetzentwurf zur Novelle des Hochschulgesetzes. In einzelnen Punkten drohe ein „Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit“. Minister Jakob von Weizsäcker verteidigte hingegen in der Landtagsdebatte das Vorhaben.

25.04.2024 , 13:33 Uhr

„Selbstverständlich wird man sich im Wissenschaftsausschuss intensiv mit den einzelnen Fragen befassen können“, meinte Wissenschaftsminister Jakob von Weizsäcker in seiner Replik auf die Kritik der CDU an der von ihm vorgelegten Hochschulnovelle. Foto: BeckerBredel

Von Christoph Schreiner