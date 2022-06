Mangel an Pflegekräften : Uniklinik Homburg und Winterberg-Krankenhaus suchen Pfleger in Mexiko

Der Botschafter Mexikos in Deutschland, Francisco José Quiroga Fernández (vordere Reihe, Vierter von rechts), begrüßte vorm Saarbrücker Rathaus die mexikanischen Pflegekräfte, die in der Uniklinik Homburg und im Winterberg-Krankenhaus arbeiten. Vorne in der Mitte ist die mexikanische Konsulin Carmen Cecilia Villanueva Bracho zu sehen, rechts daneben die Saarbrücker Bürgermeisterin Barbara Meyer. Foto: Winterberg-Klinik