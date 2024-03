Kaufmännischer Direktor über Höhepunkte und seine dunkelste Zeit Er gilt vielen als der wichtigste Mann am Uniklinikum: Ulrich Kerle über seinen Abschied nach 19 Jahren

Der Kaufmännische Direktor, kurz KD genannt, sei am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) der wichtigste Mann, sagen viele. Denn er ist für den wirtschaftlichen Erfolg verantwortlich. 19 Jahre lang war Ulrich Kerle der KD, Ende März geht er kurz vor seinem 65. Geburtstag in Ruhestand. Es sind beeindruckende Zahlen, die Kerle nennen kann: 6200 Mitarbeiter hat das Uniklinikum heute, es gibt über 120 Gebäude am UKS, 30 Kliniken, 20 Institute. „Im vergangenen Jahr lag unser Umsatz bei rund 600 Millionen Euro, im Durchschnitt meiner 19 Dienstjahre bei 400 Millionen pro Jahr“, berichtet der KD. Zusammengezählt sind das 7,6 Milliarden Euro, die der Finanzprofi gehandhabt hat.