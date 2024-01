Homburger Modellprojekt Check-up von Pflegeheimbewohnern künftig im rollenden „Diagnose-Truck“

Homburg · Auf dem Uni-Campus Homburg ist am Mittwoch ein neues, bundesweit einmaliges Hightech-Diagnoseprojekt vorgestellt worden. Pflegeheimbewohner im Saarland sollen künftig vor Ort in einem mobilen Labor-Truck statt in Kliniken untersucht werden.

31.01.2024 , 19:22 Uhr

So wird er aussehen, der rollende Diagnostik-Truck, der im Rahmen eines Modellprojektes der Universität des Saarlandes ab Sommer Pflegeheime anfahren wird Foto: UKS7UdS/UKS/UdS

Von Christoph Schreiner

Es ist ein Modellprojekt, dessen Sinnhaftigkeit und gesellschaftlicher Nutzen sich sofort erschließt. Weshalb man sich denn auch eher fragt, weshalb es die nun geplante rollende Diagnostik für Pflegeheimbewohner nicht längst gibt: Weil man viele Beteiligte (vom Hausärzteverband über die Kassenärztliche Vereinigung bis zu den Pflegeheimen) erst mal ins Boot holen muss. Tatsächlich ist die Idee vor drei Jahren am Homburger Universitätsklinikum entwickelt und von Neurologie-Direktor Prof. Klaus Faßbender und seiner Kollegin Prof. Silke Walter initiiert worden. Laut Faßbender gibt es bundesweit bislang nichts Vergleichbares.