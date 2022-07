Neuartige Schmerztherapie an der Universitätsklinik des Saarlandes : Arthrose-Schmerzen lassen sich ausschalten

Im Saarland leiden etwa 180 000 Menschen unter Arthrose. Viele von ihnen sind dauerhaft schmerzgeplagt. Die Universitätsklinik des Saarlandes bietet jetzt eine neue Behandlungsmethode an, mit der die Schmerzen ausgeschaltet werden können, ohne dass ein neues Gelenk eingesetzt werden muss. Foto: Getty Images/iStockphoto/Satjawat Boontanataweepol

Homburg Die Radiologen und Orthopäden der Universitätsklinik in Homburg bieten eine neue Behandlung an, die Arthrose-Patienten von ihren starken Schmerzen befreien kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Lindemann

Das Universitätsklinikum des Saarlandes bietet Patienten mit Arthrose eine neue Schmerztherapie an, bei der kleine Blutgefäße versiegelt werden. Dadurch wird in den meisten Fällen der Schmerzreiz ans Gehirn ausgeschaltet. Die starken Schmerzen, unter der viele Arthrose-Patienten dauerhaft leiden, verschwinden ganz oder werden deutlich schwächer.

Derzeit wird das in Japan entwickelte Verfahren in Homburg nur bei Knie-Arthrosen angewendet, soll aber schon bald auch bei anderen schmerzhaften Beschwerden zum Einsatz kommen, unter anderem bei Hüft-Arthrosen. Das hat Professor Dr. Arno Bücker angekündigt, der Direktor der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie in Homburg. Bei der neuartigen Schmerztherapie arbeitet die Radiologie eng mit der Klinik für Orthopädie zusammen. Dort untersucht Professor Dr. Patrick Orth, der geschäftsführende Oberarzt, mit seinem Team, welche Arthrose-Patienten für die neue Behandlungsmethode in Frage kommen. Bei einem Infekt im Knie kann das Verfahren beispielsweise nicht eingesetzt werden.

In Deutschland leiden etwa 15 Millionen Menschen unter Arthrose, aufs Saarland gerechnet sind etwa 180 000 Bürger betroffen. Bei dieser Erkrankung ist der Gelenk-Knorpel abgenutzt und oft beschädigt, Knorpel und Knochen verändern ihre Form und reiben sich bei Bewegungen gegenseitig ab. Am häufigsten tritt ein solcher Gelenkverschleiß an Händen, Knien, Wirbeln und Hüften auf.

Foto: SZ/Müller, Astrid

„Der Knorpelabbau kann auch durch Entzündungen ausgelöst werden“, sagt Bücker. „Diese Entzündungen regen die Neubildung von Gefäßen an, was wiederum den Entzündungsprozess fördert. Außerdem wird die Schmerzempfindlichkeit der Nerven erhöht. Wir wissen noch nicht genau, wie die molekularbiologischen Vorgänge dieses Teufelskreises funktionieren. Die zeitweise Verminderung der überschießenden Blutversorgung durchbricht offensichtlich den Teufelskreis und führt so innerhalb von Tagen zu einer erheblichen Schmerzverminderung.“

Professor Dr. Arno Bücker leitet die Klinik für Radiologie an der Uniklinik in Homburg. Foto: Uniklinik des Saarlandes/Rüdiger Koop

Es gibt keine Therapie, um eine Arthrose rückgängig zu machen. Sind die konservativen Behandlungsmethoden zum Beispiel durch Krankengymnastik oder Medikamente ausgeschöpft, kann ein künstliches Gelenk eingesetzt werden. „Eine Kniegelenksprothese hält etwa 15 bis 20 Jahre. Danach muss sie in der Regel ausgetauscht werden. Deshalb ist es bei jüngeren Patienten ratsam, eine Operation so lange wie möglich hinauszuschieben“, sagt Orth. Daher eigne sich die neue Schmerztherapie besonders für jüngere Patienten. „Doch auch ältere Arthrose-Patienten, bei denen aufgrund von Vorerkrankungen keine Knie-Operation unter Narkose möglich ist, können davon profitieren“, sagt Orth. Und er nennt noch eine dritte Gruppe: „Etwa ein Zehntel der Patienten mit neuem Kniegelenk ist damit nicht zufrieden. Es kann sein, dass die Prothese falsch eingebaut worden oder gelockert ist, sich das Knie entzündet hat oder aus unbekannten Gründen steif geworden ist. All das führt zu Schmerzen. Sind diese Ursachen sicher ausgeschlossen, dann kann die neue Therapie angewendet werden, um die Schmerzen einzudämmen.“

Professor Dr. Patrick Orth ist geschäftsführender Oberarzt der Orthopädie an der Uniklinik Homburg. Foto: Uniklinik des Saarlandes

Bei der Embolisation (Verschluss) genannten Methode schieben die Mediziner an der Leiste durch einen kleinen Einstich zunächst einen Führungsdraht und dann einen Katheter (dünnen Schlauch), der maximal 1,5 Millimeter Durchmesser hat, ins Blutgefäß-System ein. Durch die winzige Öffnung des Katheters kann ein Kontrastmittel eingespritzt werden. Auf den so mit Kontrastmittel angefertigten Röntgenbildern können die Radiologen selbst feinste Blutgefäße im Knie sichtbar machen. Über die Leistenarterie werden die Instrumente bis ins Knie geschoben. Bei dem Eingriff wird einzig der Bereich um die Einstichstelle lokal betäubt.

„Wir können uns gezielt bis zu dem schmerzhaften Punkten vorarbeiten“, sagt Bücker „Wir sind am Ziel, wenn der Patient uns mitteilt, dass wir einen Schmerzreiz ausgelöst haben.“ Die Patienten spüren dann die Schmerzen, von denen sie auch im Alltag geplagt werden. Genau am Schmerzpunkt werden die kleinen, überschüssigen Arterien verschlossen, um die Blutzufuhr zu stoppen. Dazu werden mithilfe des Katheters winzige, nur 0,1 bis 0,3 Millimeter große Kügelchen eingespritzt. „Die größeren Blutgefäße bleiben erhalten, und nur die kleinsten Gefäße werden, noch dazu nur für eine kurze Zeit, ausgeschaltet“, sagt Bücker. „In den meisten Fällen sind die Patienten schon am nächsten Tag schmerzfrei.“ Nach dem Eingriff kommt auf die Einstichstelle ein Druckverband. Die Patienten verbringen eine Nacht zur Beobachtung in der Klinik.

Die eingespritzten Kügelchen bleiben nicht in den Gefäßen stecken. Sie bestehen aus auflösbarem Material, sodass der Körper sie abbauen kann. „Die Blutgefäße bleiben also nicht dauerhaft verschlossen, dennoch schwindet der Schmerz“, sagt Bücker. Nach bisherigen Erkenntnissen hält die Wirkung bis zu einem Jahr an, der Eingriff kann jederzeit wiederholt werden.

Wodurch bei einer Embolisation der Schmerz ausgeschaltet wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Und das Verfahren befreit auch nicht alle Patienten von ihren Qualen. „Bei rund zehn Prozent der Patienten bleibt die Methode wirkungslos“, sagt Orth. Die anderen 90 Prozent gewinnen wieder deutlich an Lebensqualität. Arno Bücker erklärt: „Wegen der Schmerzen haben sich viele immer weniger bewegt und eine Schonhaltung eingenommen. Oft sind dadurch die Schmerzen bei jeder Belastung noch schlimmer geworden.“

Nach dem Eingriff können sich die meisten Patienten wieder besser bewegen und trauen sich das auch. Zwar bleibt durch die Arthrose die Beweglichkeit eingeschränkt, doch die schmerzbedingte Schonhaltung fällt weg. Dadurch ist es vielen möglich, wieder die natürliche Gelenkstellung einzunehmen. „Oft kann sogar ein Training zum Muskelaufbau absolviert werden. Das ist wichtig, weil eine kräftige Muskulatur die Gelenke stützt“, sagt Bücker, „dadurch kann sogar ein weiterer Verschleiß gebremst werden.“