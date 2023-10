Semestereröffnung an der Saarbrücker Uni Erstmals sind die saarländischen Studierenden in der Minderheit

Nein, das Akademische Jahr begann dann doch nicht mit dem traditionellen Akademischen Viertel Verspätung. Es ging schon nach einem knappen akademischen Zehntel um 10.06 Uhr los. Bei der traditionellen, von Carl Rolshoven (SR) sympathisch moderierten Erstsemesterbegrüßung war der Audimax gut gefüllt, der größte Hörsaal der Universität des Saarlandes (UdS). Anders als üblich fand das große Welcome diesmal ganz exklusiv mitten in der Woche statt, damit es nicht wie sonst mit der Aufnahme des Lehrbetriebs am kommenden Montag kollidiert.