Uni-Präsidentenwahl Ludger Santen wird neuer Präsident der Saarbrücker Uni

Vor seiner Wahl zum neuen Universitätspräsidenten hatte sich Santen in der uniinternen Anhörung den Fragen der Bediensteten, darunter auch Professorenkollegen, gestellt. Gefragt, wie seine Position hinsichtlich der prekär beschäftigten Wissenschaftler an der Saar-Uni sei – die Befristungsrate liegt an der UdS derzeit bei 84 Prozent – , antwortete der künftige Präsident eher ausweichend. Auf SZ-Nachfrage meinte Santen am Nachmittag, Daueraufgaben müssten „sinnvollerweise auch mit permanenten Wissenschaftlern besetzt sein“. Mit einem klaren „Ja“ quittierte Santen in seinem morgendlichen Dialog mit den Uni-Bediensteten die Frage, ob er etwaige künftige Zielvereinbarungen mit seinem Dienstherren (Wissenschaftsminister von Weizsäcker) in den Hochschulgremien transparent machen werde.