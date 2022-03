Intensivbetten ausgelastet, Personal fällt aus : Uni-Klinik in Homburg schlägt Alarm: Notfälle sollen auf andere Krankenhäuser verteilt werden

Uni-Klinik in Homburg stößt an ihre Kapazitätsgrenzen. (Symbolbild) Foto: dpa/Andreas Gebert

Homburg Die Universitätsklinik in Homburg hat bereits drei Tage in Folge der für Krankentransporte zuständigen zentralen Leitstelle in Saarbrücken auf dem Winterberg mitgeteilt, dass sie an ihren Kapazitätsgrenzen angelangt ist. Damit sollen Patienten auf andere Krankenhäuser verteilt werden. Für diesen akuten Engpass gibt es gleich mehrere Gründe. Und auch in den Häusern im übrigen Saarland sieht die Lage nicht rosig aus.