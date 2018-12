später lesen Weihnachtsbrauch Ungewöhnliches Krippenspiel in Creutzwald FOTO: MALTIZ Naturerfahrung und Waldpädagogik.e.V. FOTO: MALTIZ Naturerfahrung und Waldpädagogik.e.V. Teilen

Seit vielen Jahren präsentiert der Verein „Maltiz- Naturerfahrung & Waldpädagogik“ die Weihnachtsgeschichte in farbenprächtigen Kostümen, begleitet von Eseln, Schafen, Ziegen und Lamas. Nun findet in diesem Jahr erstmals eine Aufführung in der Villa Notre-Dame de la Clairière in Creutzwald statt. red