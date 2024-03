80 Prozent der Krankheitslast sind vermeidbar Ungesunder Lebensstil kostet Saarländer viele Lebensjahre

„Rund 80 Prozent der Krankheitslast in Deutschland gehen auf Erkrankungen zurück, die vermeidbar sind“, sagt Dr. Jörg Loth, Professor an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) in Saarbrücken. „Gemeint sind die sogenannten Zivilisationskrankheiten wie zum Beispiel starkes Übergewicht, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Herz- und Gefäßerkrankungen und Typ-2-Diabetes. Sie alle sind in der Regel die Folge eines ungesunden Lebensstils.“