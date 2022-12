Saarland-Wetter : Wetterdienst warnt vor Dauerregen und Sturmböen

Saarbrücken Viel Regen geht über dem Saarland nieder. Es droht örtlich Aquaplaning. Gleichzeitig wird’s stürmisch. Die Aussichten samt zwei Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Keine guten Wetter-Aussichten fürs Saarland so kurz vor Weihnachten – schlimmer noch: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat gleich zwei Warnungen mitgeteilt. Das bedeutet einen ungemütlichen Tag.

So rechnen die Experten mit Dauerregen bis in den Abend. Gleichzeitig weht eine steife Brise am heutigen Donnerstag, 22. Dezember. Sogar mit Sturmböen sei demnach zu rechnen.

DWD warnt vor ergiebigem Dauerregen und Sturmböen im Bergland

Bis zu 50 Liter Regen auf den Quadratmeter kündigen Meteorologen an. Damit droht auf Straßen örtlich Aquaplaning. Der DWD geht davon aus, die Lage bis 19 Uhr anhalten wird. Erst dann sollen die starken Niederschläge nachlassen, indes nicht aufhören. Bis zu 70 Stundenkilometer erreichen die Windböen insbesondere in höheren und freien Lagen. Daran werde sich bis 18 Uhr nichts Entscheidendes ändern.

Dazu soll es für die Jahreszeit außergewöhnlich warm werden. Die Maximalwerte erreichen bis zu 13 Grad. Auch im Bergland werden mit sieben Grad milde Temperaturen erwartet.

An der ungemütlichen Wetterlage werde sich auch in der Nacht auf Freitag nicht viel ändern. Immer wieder regnet es teils kräftig. Außerdem bleibt dem Saarland der starke Wind erhalten. Auch stürmische Böen mischen sich darunter. Zehn bis sechs Grad wird es in der Nacht.

Das alles setzt sich am Tag vor Heiligabend fort. Kräftiger Regen sorgt weiter für Aquaplaning-Gefahr und lokale Überschwemmungen. Der zunächst etwas nachlassende Wind dreht am Freitagnachmittag wieder auf, sodass erneut stürmische Böen möglich sind. Zudem wird es noch wärmer. In der Spitze sollen bis zu 14 Grad drin sein.

So sind die Wetter-Aussichten für Heiligabend im Saarland

Erst in der Nacht auf Heiligabend (Samstag) sollen die Niederschläge nachlassen. Das gilt jedoch nicht für den Wind, der nach wie vor kräftig bläst. Die Temperaturen gehen auf zehn bis sechs Grad zurück.