Unfall auf der A 8 : Tonnenweise Reis auf A 8 bei Rehlingen

Nach einem Unfall auf der A 8 hat ein Lastwagen mehrere Tonnen Reis verloren. Die Autobahn musste zwischen Rehlingen und dem Dreieck Saarlouis in Fahrtrichtung Neunkirchen komplett gesperrt werden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Lastwagen war demnach an einem auf dem Seitenstreifen stehenden Pannenlastwagen vorbeigefahren und hatte sich den kompletten Sattelauflieger aufgerissen. Die Räumarbeiten dauerten bis zum späten Abend an. Der in 20-Kilogramm-Säcken geladene Reis habe sich auf einer Strecke von etwa 250 Metern auf der Autobahn verteilt, sagte der Polizeisprecher.