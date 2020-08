Bunter Mix : Unbeständiges Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Offenbach Das Wetter im Saarland und in Rheinland-Pfalz sorgt in den nächsten Tagen für gemischte Gefühle. Von Sonne bis Gewitter ist alles dabei.

In der zweiten Wochenhälfte wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechselhaft. Vom Saarland bis zum Oberrhein wird es am Donnerstag heiter, ansonsten überwiegend bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Es werden Temperaturen von bis zu 25 Grad erreicht. In der Nacht zum Freitag verdichten sich die Wolken, in beiden Ländern wird schauerartiger Regen erwartet.