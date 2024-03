Reaktionen von Umweltverbänden Sommerzeit ab Ostersonntag – das könnte Gefahren für Tier und Mensch bedeuten

Sommerzeit: In der Nacht auf Ostersonntag, 31. März, werden um zwei Uhr die Uhren wieder um eine Stunde vorgestellt. Und das, obwohl schon 2018 in einer Online-Umfrage der EU-Kommission 80 Prozent der Bürger in der Europäischen Union (EU) gegen die zweimalige Zeitumstellung im Jahr votierten.