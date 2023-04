68 440 Tiere für Forschungszwecke verwendet oder getötet Umweltministerium verweigert Auskunft zu Tierversuchen

Wissenschaftler, die in Deutschland Tierversuche durchführen, sind verpflichtet, der zuständigen Landesbehörde die Anzahl der verwendeten Versuchstiere sowie Angaben zu den Versuchen zu melden. Im Saarland ist das Landesamt für Verbraucherschutz zuständig, das dem Umweltministerium untersteht. Die Saarbrücker Zeitung hat das Ministerium von Petra Berg (SPD) als Oberste Tierschutzbehörde und Aufsichtsbehörde in Sachen Tierversuche angefragt. Wir wollten wissen: Welche Institute und Unternehmen forschen im Saarland mit Hilfe von Tierversuchen? Was genau wird im Saarland in Tests mit Tieren erforscht? Das Umweltministerium verweigert jedoch in weiten Teilen konkrete Antworten. „An der Universität des Saarlandes (UdS) werden Versuchstiere im Bereich der Medizinischen Fakultät sowie der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät eingesetzt“, gab das Ministerium Auskunft. Dabei handele es sich vorwiegend um „Grundlagenforschung, gefolgt von der translationalen (Überführung von neuen Forschungserkenntnissen aus dem Labor in die Anwendung in der Klinik) und angewandten Forschung zur Erhaltung von Kolonien etablierter genetisch veränderter Tiere“.