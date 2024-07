Bereits der dritte Nachweis im Saarland Umweltministerium bestätigt: Video aus Heusweiler zeigt Wolf

Das Tier auf dem Video ist ein Wolf. Das bestätigte das saarländische Umweltministerium am Donnerstagnachmittag. Ein sogenannter C1-Nachweis habe erwiesen, dass es sich bei dem in Eiweiler (Ortsteil von Heusweiler) gesichteten Tier um einen Wolf handele. Der Wolf war in einem Fünf-Sekunden-Video am Mittwochmorgen aus einem Auto heraus in der Straße „Zum Vogelsborn“ aufgenommen worden. Das Video zeigt das Tier, wie es verschreckt über die Straße läuft. Das renommierte Lupus-Institut für Wolfsmonitoring und -forschung habe den Nachweis, dass es sich um einen Wolf handelt, am Donnerstagmorgen offiziell bestätigt, so das Ministerium.