Außengastronomie und Co. öffnen am Dienstag : Nicht alle Bürger finden Saarland-Modell gut

Außengastronomie und Co. öffnen am Dienstag

Saarbrücken Laut SZ-Umfrage in der Saarbrücker Fußgängerzone wollen viele die neuen Angebote nutzen – Es gibt aber auch Kritik an Öffnungen mit Tests.

Ab diesem Dienstag sind Außengastronomie und Theater für Menschen mit aktuellem Corona-Schnelltest wieder geöffnet. Die SZ hatte sich im Vorfeld in der Saarbrücker Innenstadt umgehört, was die Leute von dieser Strategie halten und ob sie das Angebot wahrnehmen. Die Meinungen zu diesem Thema gehen auseinander.

Auch der 23-jährige Student Felix Jungfleisch sieht die Öffnung eher kritisch. „Die Zahlen steigen und jetzt alles aufzumachen, auch wenn es mit Tests ist, sendet das falsche Signal. Die Tests sind auch nicht immer zu einhundert Prozent zuverlässig.“ Außerdem findet der Student es unfair gegenüber den anderen Bundesländern, dass im Saarland Gastronomie und Theater wieder öffnen. „Es ist eine Zeit in der alle an einem Strang ziehen müssen und wenn jetzt das Saarland öffnet aber die Pfalz nicht, ist das nicht besonders solidarisch.“

Das sieht der 29-jährige Tim Schmitt aus Riegelsberg anders. „Ich finde es nicht nur wichtig für die Wirtschaft sondern auch für die Gesellschaft, dass einige Bereiche des öffentlichen Lebens wieder öffnen. Die Akzeptanz der Leute, sich testen zu lassen, ist höher, als wenn alles wieder zumacht.“ Selbst wenn die Zahlen steigen, hofft Schmitt, dass es mit Tests weiter geht. „Die Menschen treffen sich sowieso. Ich habe schon von so vielen, die im Moment zu Partys gehen oder selbst welche schmeißen, gehört, dass sie sich testen lassen wollen, wenn es das Angebot gibt. Wenn sie sich dann draußen treffen, ist das doch sicherer, als wenn sie es heimlich in ihrer Wohnung machen.“

Die 55-jährige Andrea Paliot aus St. Wendel steht dem Saarland-Modell positiv gegenüber. „Ich finde das Modell an sich nicht schlecht und ich will das Testangebot auch nutzen, aber dafür muss es gut geplant sein. Wenn man sich immer in der Nähe und mit keiner zu großen Wartezeit testen lassen kann, werde ich das auch machen, aber bei zu langen Wartezeiten eher nicht.“ Ob die Öffnungen jetzt zum richtigen Zeitpunkt kamen, kann Paliot nicht sagen. „Ich denke, die Regierung hat Experten an ihrer Seite und wenn die sagen, es ist okay bestimmte Bereiche zu öffnen, dann denke ich, ist das auch okay.“