Große Umfrage in den Saar-Landkreisen Was die Saarländer und Saarländerinnen von einem AfD-Verbot halten

Es ist eine Forderung, die in der politischen Debatte in Deutschland immer häufiger diskutiert wird: ein mögliches Verbot der AfD. In Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt wird die Partei vom dortigen Verfassungsschutz mittlerweile als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft. Im Saarland ist dies für die AfD bisher nicht der Fall. Doch was halten Menschen im Saarland von Überlegungen, die AfD zu verbieten?