Wichtige Adressen und Kontakte : Wohnraum, Geld- und Sachspenden: Hier können Saarländer Flüchtlingen aus der Ukraine helfen

Saarbrücken Wegen der russischen Militäroffensive fliehen Hunderttausende aus ihrer Heimat. Viele machen sich auch auf den Weg nach Deutschland und ins Saarland. Adressen und Kontakte, wie die Menschen hier helfen können.

Flüchtlingsstrom könnte das Saarland treffen

E-Mail-Adresse für Fragen von ukrainischen Staatsbürgern

Als weitere Vorbereitungsmaßnahme hat das saarländische Innenministerium eine E-Mail-Adresse ( UkraineFluechtlinge@innen.saarland.de ) eingerichtet, an die ukrainische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger Fragen an die Landesverwaltung, bezüglich Innenministerium und Ausländerbehörde, stellen können.

Wohnraum für Kriegsflüchtlinge vor Ort gesucht

So können sich Bürger zum Beispiel in Schiffweiler beim Ordnungsamt, Tel. (0 68 21) 6 78 11 oder 6 78 71 melden. Wer in Tholey Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung stellen kann, wird gebeten, sich im Rathaus Tholey bei Regina Backes, Tel. (0 68 53) 5 08 26, E-Mail: r.backes@tholey.de, oder Dominik Schmitt, Tel. (0 68 53) 5 08 44, E-Mail: dominik.schmitt@tholey.de zu melden.

Hier können Saarländer Geld spenden

Große deutsche Hilfsorganisationen wie Bündnis Entwicklung Hilft (BEH) und Aktion Deutschland Hilft (ADH) rufen gemeinsam zu Spenden auf. So werden hier nun auch Spenden für die Hilfe in der Ukraine. Hier das Spendenkonto:

Auch die Caritas international sammelt Spenden für die Menschen in der Ukraine. Das Geld geht an die Partnerorganisation, die Caritas Ukraine, die vor Ort die Hilfen koordiniert. Mit den Spenden werden Lebensmittel, Trinkwasser, Hygieneartikel, Heizmaterial und medizinische Hilfen beschafft und verteilt.

Weitere Spendenkonten:

Der Saarpfalz-Kreis hat in Kooperation mit der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Saar und Spohns Haus ein Spendenkonto eingerichtet.

Der Landrat des Saarpfalz-Kreises, Theophil Gallo, steht in Kontakt mit polnischen Landräten in Bieszczady, Łańcut, Lubaczów und Przemyśl, deren Landkreise alle unmittelbar an die Ukraine angrenzen, und dem Landrat von Lemberg in der Ukraine. „Wir sind dabei, Spenden zu sammeln, aber auch Hilfsgüter zu koordinieren“, erklärt Gallo, Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Saar.