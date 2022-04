Gesundheitsversorgung für Geflüchtete : Flüchtlinge werden auch auf Tuberkulose untersucht

Geflüchtete, die in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht werden, müssen ärztlich untersucht werden. Bei Menschen aus der Ukraine, die in die Landesaufnahmestelle Lebach kommen, gehört dazu eine Untersuchung auf Tuberkulose. In der Regel wird bei Erwachsenen die Lunge geröntgt und bei Kindern die Lunge abgehört oder eine Blutuntersuchung auf Antikörper durchgeführt. Foto: Matthias Balk/dpa Foto: dpa/Matthias Balk

Saarbrücken Die ukrainischen Flüchtlinge, die ins Saarland kommen, werden medizinisch auch auf Tuberkulose untersucht. Bereits 476 Kinder aus der Ukraine besuchen inzwischen saarländische Schulen.

Von Martin Lindemann

Bisher sind rund 4000 Menschen aus den Kriegsgebieten im Saarland eingetroffen. „Alle Flüchtlinge, die in die Landesaufnahmestelle Lebach kommen, werden auf verschiedene übertragbare Erkrankungen untersucht, auch auf Tuberkulose“, sagt Katrin Thomas, die Sprecherin des saarländischen Innenministeriums. Die Untersuchungen würden von den Vertragsärzten der Landesaufnahmestelle durchgeführt, die durch medizinische Fachangestellte des Landesverwaltungsamtes unterstützt würden.

Nach Angaben der in Schweden angesiedelten europäischen Seuchenschutzbehörde ECDC wurden bei der jüngsten Erhebung 2019 in der Ukraine 28 539 Fälle von Tuberkulose registriert. Die Ukraine sei eines der zehn Länder weltweit mit der höchsten Zahlen an Tuberkulosefällen, die bereits multiresistent gegen Medikamente seien (27 Prozent), berichtet die Behörde. Dazu sagt Dr. Jürgen Rissland, Virologe an der Universitätsklinik Homburg: „Die Inzidenz für Tuberkulose liegt in der Ukraine bei 65 und ist somit zehnmal höher als in Deutschland.“ Es sei Vorsicht geboten, da Tuberkulose eine ansteckende Lungenkrankheit sei. „In der aktuellen Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine sind noch keine Fälle von Tuberkulose bekannt geworden“, heißt es aus dem saarländischen Innenministerium.

Saarländer, die Flüchtlingen eine Unterkunft bieten, die über private Kontakte und Initiativen hergekommen sind, sollten diese bitten, sich medizinisch untersuchen zu lassen. Denn für diese Flüchtlinge kann keine medizinische Untersuchung angeordnet werden. „Dafür gibt es keine Gesetzesgrundlage“, sagt Lars Weber, der Sprecher des Regionalverbands Saarbrücken. Zudem haben sich noch nicht alle Neuankömmlinge bei den Behörden registrieren lassen. Wer sich registrieren lässt, erhält bei Bedarf bei den Sozialämtern der Kreise und des Regionalverbandes Saarbrücken einen Behandlungsschein für die ärztliche Versorgung. Die Kosten für die Eingangsuntersuchungen in der Landesaufnahmestelle trägt das Saarland. Bei ärztlichen Untersuchungen, Behandlungen oder Impfungen außerhalb der Einrichtung übernehmen die örtlich zuständigen Behörden die Kosten.

In Lebach werden bei allen Neuankömmlingen auch Schnell- und PCR-Tests auf Corona gemacht. Nach Angaben des ECDC liegt die Impfquote gegen Covid-19 in der Ukraine nur bei 35 Prozent. Das saarländische Innenministerium erläutert, dass in Lebach positiv auf Covid-19 getestete Personen zusammen mit ihren Familien und gegebenenfalls weiteren Kontaktpersonen in Quarantänegebäuden auf dem Gelände der Landesaufnahmestelle untergebracht werden. Derzeit befinden sich elf Flüchtlinge in Quarantäne. Das ECDC rät zudem, vor allem bei Kindern auch zu überprüfen, ob sie gegen Kinderlähmung (Polio) und Masern geimpft sind. „Die Masern-Impfquote liegt in der Ukraine bei knapp 82 Prozent, die Polio-Impfquote bei 84 Prozent. Die Gefahr, dass diese Krankheiten eingeschleppt werden, ist nicht groß, liegt aber auch nicht bei null. Deshalb ist es richtig, den Impfstatus zu überprüfen und Masern- und Polio-Impfungen anzubieten“, sagt Jürgen Rissland.

„Alle aus der Ukraine geflohenen Kinder und Jugendlichen werden grundsätzlich vor Aufnahme in der Schule durch den Schulärztlichen Dienst der Landkreise untersucht“, erläutert Lukas Münninghoff, der Sprecher des saarländischen Bildungsministeriums. „Wegen der Corona-Pandemie können die Schülerinnen und Schüler derzeit auch vom Kinderarzt untersucht werden.“ Stellt der keinen Infekt fest, können die Kinder die Schule besuchen. Dass es Kinderärzte sind, die untersuchen, ob die Quereinsteiger fit sind, hat einen triftigen Grund. „Tuberkulose im Kindesalter ruft in der Regel noch nicht die typischen Symptome wie Husten, Müdigkeit, Gewichtsverlust, leichtes Fieber oder Nachtschweiß hervor, führt jedoch in der Regel zu einer verzögerten Entwicklung. Erfahrenen Kinderärzten fällt das bei der Eingangsuntersuchung sofort auf“, erklärt der Virologe Jürgen Rissland.

Alle aus der Ukraine eingereisten schulpflichtigen Kinder und Jugendliche müssen eine saarländische Schule besuchen. „Allerdings geben wir Schülerinnen und Schülern, die in einer Abschlussklasse sind, die Möglichkeit, an einem Online-Unterricht teilzunehmen, der aus der Ukraine angeboten wird“, sagt Münninghoff. Kinder, die nicht gegen Masern, Polio und Corona geimpft sind, wird die Teilnahme am Unterricht nicht verweigert. „Wir haben uns darauf geeinigt, dass Schulpflicht vor Impfpflicht geht“, sagt Münninghoff. „Wir raten jedoch dazu, dass ungeimpfte Kinder alle in Deutschland empfohlen Impfungen erhalten. Auf der Pflichtimpfung gegen Masern bestehen wir.“