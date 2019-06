Sommer erleben : Tierisches Vergnügen an heißen Tagen

Auch die Seehunde im Saarbrücker Zoo lassen es im Sommer eher ruhig angehen. Foto: Thomas Reinhardt

Saarbrücken Zur Sommerzeit ziehen die Zoos und Wildparks der Region Besucher aus nah und fern in ihren Bann. Wir stellen die wichtigsten vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Teresa Bauer und David Seel

Wer den Tieren im sommerlichen Saarland einen Besuch abstatten will, hat die Qual der Wahl. Ein Überblick:

Zoo Saarbrücken Mehr als 1000 Tiere rund 150 verschiedener Arten gibt es im Zoo in Saarbrücken zu sehen. Darunter Affen, Raubtiere, Reptilien, verschiedene Vogelarten, Giraffen, Kängurus und heimische Tiere wie Ziegen, die die kleinen Besucher sogar streicheln dürfen. Bei der Fütterung der Seehunde, Pinguine und Piranhas erhalten Zoo-Besucher wissenswerte Informationen über die Besonderheiten der Tiere. Die Seehundanlage wurde rundum erneuert. Mit einer Fläche von 2000 Quadratmetern und einem Fassungsvermögen von 350 Kubikmetern Wasser ist die Anlage fast fünfmal so groß wie die alte. Für die Gorillas gab es ein neues Außengehege, das rund 1400 Quadratmeter groß ist.

Außergewöhnlich ist auch der Nachtzoo. Ein Beleuchtungsprogramm lässt auch am Tag die Dämmerung anbrechen und den Tag zur Nacht werden. So können Besucher nachtaktive Tiere wie Erdferkel und Flughunde beobachten. Tierpfleger und Zoo-Pädagogen erzählen Wissenswertes bei den regelmäßig angeboten – auch individuellen – Führungen. Von kommender Woche an veranstaltet der Zoo (Mo bis Fr) ein Sommerferienprogramm. Das Programm startet um 10 Uhr am Seehundbecken und endet gegen 12.15 Uhr. Die Kinder zahlen normalen Eintritt. Kinder unter sieben Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Die Kinder können Spielzeuge und Futterverstecke für Tiere bauen und bei den Erlebnisführungen viele Tiere aus der Nähe beobachten. Bei der Fotosafari erhalten sie Tipps für tolle Tierfotos.

Öffnungszeiten und Preise: Der Zoo ist in der Sommerzeit täglich von 8.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, die Tierhäuser schließen schon um 17. 30 Uhr. Erwachsene zahlen 9,90 Euro (ermäßigt sieben Euro), Kinder ab fünf Jahre und Jugendliche zahlen fünf Euro. Der Eintritt für Erwachsenen-Gruppen ab zehn Personen kostet sieben Euro pro Person, für Kindergruppen ab zehn Personen kostet der Eintritt vier Euro pro Kind. Hundebesitzer müssen zusätzlich zwei Euro zahlen, wenn sie ihren Vierbeiner mit in den Zoo nehmen. Die Hunde müssen an der Leine geführt werden und dürfen nicht in die Tierhäuser.

Zoo Neunkirchen Der Zoo beherbergt 500 Tiere von 140 Tierarten. Darunter Exoten wie Agujas, chinesische Krokodilschwanzechse oder Orangebinden-Pinzettfisch. Was für Tiere das genau sind, können Besucher auf der rund 20 Hektar großen Anlage selbst herausfinden. Oder sie buchen eine Zoo-Erlebnisführung, bei der das Pädagogenteam des Zoos viele Details zu den Tieren, aber auch über Naturschutz verraten. Dabei kommen auch viele Anschauungsgegenstände vom Elefantenstoßzahn bis zur Schlangenhaut zum Einsatz. Zum ersten Mal in den Sommerferien gibt es ein Naturschutz-Camp. An vier unterschiedlichen Terminen haben jeweils fünfzehn Kinder zwischen acht und zwölf Jahren die Möglichkeit fast zwei Tage und eine Nacht mitten im Neunkircher Zoo zu erleben. Das Naturschutz-Camp findet am Dienstag/Mittwoch, 30./31. Juli, Freitag/Samstag, 2./3. August, Dienstag/Mittwoch, 6./7. August, und Freitag/Samstag, 9./10. August, mit jeweils einer Übernachtung statt. Start ist um 12 Uhr und das Camp endet am Folgetag um 14 Uhr. Der Kostenbeitrag von jeweils 65 Euro pro Teilnehmer beinhaltet die volle Verpflegung, Unterbringung, Versicherung und Betreuung der Kinder. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Öffnungszeiten und Preise: Der Zoo ist täglich von 8.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 9,90 Euro, Senioren ab 65 Euro acht Euro Eintritt. Kinder unter drei Jahren haben freien Eintritt. Kinder und Jugendliche zwischen drei und 18 Jahren zahlen fünf Euro. Eine Familienkarte Single (ein Erwachsene und zwei Kinder bis 17 Jahre) kostet 18 Euro, die Familienkarte Plus (zwei Erwachsene und zwei Kinder bis 17 Jahre) 26 Euro. Gruppenkarten ab 15 Personen kosten für Erwachsene acht Euro pro Person, für Kinder und Jugendliche 3,50 Pro Person. Für Hunde müssen die Besitzer zwei Euro zahlen.

Zoo d’Amnéville Rund 60 Kilometer von der saarländisch-lothringischen Grenze entfernt, im Kurstädtchen Amnéville nahe Metz, liegt dieser privatbetriebene Zoo. Auf neun Anlangen und über 17 Hektar verteilt beherbergt der Zoo über 2000 Tiere und 360 unterschiedliche Tierarten. Elefanten, Giraffen, Nilpferde, ein Eisbär, viele Raubtiere, ein tropisches Vivarium, ein Seelöwen-Spektakel, ein Orang-Utan-Dschungel und ein Gorilla-Camp gehören unter anderem zu den Attraktionen des Zoos. Auf einem kleinen Bauernhof im Wald wartet auf Kinder eine Entdeckungsreise mit Ziegen, Hasen und Kühen. Täglich können sich die Besucher verschiedene Shows mit Tigern, Robben oder Pinguinen ansehen oder bei der Fütterung der Wölfe einen Blick über die Gehege werfen. Nebenbei erfahren die Zuschauer viel über die Lebensbedingungen der Tiere in freier Wildbahn, wie bedroht manche sind, oder die Konsequenzen der Umweltverschmutzungen für diese Lebewesen. Ganz neu ist das rund 4000 Quadratmeter große Braunbär-Gehege. Dort haben Besucher die Möglichkeit, die Tiere beim Fischfang an einem kleinen Bach zu beobachten.

Öffnungszeiten und Preise: Der Zoo ist von April bis September täglich von 9.30 Uhr bis 19.30 Uhr (an Sonn- und Feiertagen bis 20 Uhr) geöffnet. Das komplette Zoogelände kann bei jeder Wetterlage besucht werden. Kinder zwischen drei und elf Jahren zahlen 31 Euro (46,50 Euro für einen Zweitagespass), Kinder ab zwölf Jahren und Erwachsene 37 Euro (55,50 Euro für einen Zweitagespass). Verschiedene Supermärkte in Frankreich sind Vorverkaufsstellen und bieten vergünstigte Tickets an.

Wolfspark Merzig Einen einzigartigen Einblick in das Leben der Wölfte bekommen Besucher des mehrere Hektar großen Wolfsparks Werner Freund im Merziger Kammerforst. Der Park ist nach seinem im Jahr 2014 verstorbenen Gründer benannt, der dort über 30 Jahre mit den Tieren zusammenlebte. In sieben riesigen Gehegen leben insgesamt 18 Wölfe in nahezu natürlicher Umgebung. Sie gehören den Arten Timber-, Polar- und Europäischer Wolf an. Direkt am angrenzenden Parkplatz bietet ein Biergarten die Möglichkeit, sich nach einem Spaziergang bei den Wölfen zu stärken.