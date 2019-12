Kostenpflichtiger Inhalt: Folge des Starkregens : Mandelbachtal kämpft gegen gewaltige Wassermassen

Die Kanäle sind übervoll, das Wasser kann nicht mehr rechtzeitig ablaufen. Foto: BeckerBredel

Mandelbachtal Einige Ortschaften im Mandelbachtal waren vom Hochwasser besonders stark betroffen. Ein Besuch vor Ort.

Serge Vollmar steht mit der Watthose in seiner Garage in Bebelsheim und ist frustriert. Sein Auto steht im Wasser, die Brühe hat den Motorraum zum Glück nicht erreicht. Trotzdem ist alles nass: „Es dauert bei diesem Wetter doch Wochen, bis das irgendwie getrocknet ist. Und es ist das fünfte Mal.“ Draußen stehen Feuerwehrleute, bei einem Nachbarn pumpen sie den Keller aus, in einem anderen Haus läuft das Wasser gerade erst in den Keller hinein, die Feuerwehr trifft sofort Maßnahmen. 70 Mann sind im Einsatz, alle Löschbezirke des Mandelbachtals haben seit 6 Uhr ihre Alarmierungen erhalten.

Zuerst wegen Wassereinbruchs in Habkirchen, dann nach und nach in Erfweiler-Ehlingen, Bliesmengen-Bolchen und Bebelsheim. In Gräfinthal schäumte die Bubenrecher Klamm. Normal ein Bächlein, heute eine Urgewalt. Felsbrocken rollen durch das Bachbett, verstopfen den Kanaleinlauf binnen Minuten.

Die Feuerwehr leistet Großartiges zusammen mit dem Bauhof: Während ein Bagger in den Bach fährt und den Einlaufschacht freibaggert, leiten Feuerwehrleute und Bauarbeiter die Wassermassen mit Brettern und Sandsäcken um und verhindern eine Überflutung des Weilers Gräfinthal. Dort ist das Mühlencafé am meisten bedroht. Bürgermeisterin Maria Vermeulen ist am Einsatzort, ihr Mann bringt den Einsatzkräften Brötchen und Getränke. Die Verwaltungschefin kann nur zusehen: „Zum Glück hatten wir den Einlauf gerade gestern noch gereinigt und alle Sinkkästen waren von Laub befreit. Trotzdem sehen wir schon wieder Schäden durch ein Starkregen-Ereignis. Es muss was gemacht werden. Bevor das Gesamtkonzept genehmigt wird, müssen wir wichtige Einzelmaßnahmen vorrangig umsetzen“, sagte sie in Gräfinthal.