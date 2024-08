Überrachender Besuch von oben Heißluftballon landet mitten im Wohngebiet von St. Wendel – das steckte dahinter

Wenn sie hoch oben am Himmel schweben, schaut ihnen so mancher gerne nach. Ganz aus der Nähe konnten kürzlich Ehepaar Eckfelder und Nachbarin Hannelore Lemmerhofer einen Heißluftballon betrachten. „So nah war noch keiner“, sagt Ursel Eckfelder. Als der Ballon in der vergangenen Woche über ihr Haus in Alsfassen fuhr, telefonierte sie gerade mit ihrer Nachbarin.