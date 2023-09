Luxuriöse Wohnungen an ungewöhnlichen Orten Übernachten in einem Schloss? Das sind die teuersten Airbnbs im Saarland

Eines der teuersten Angebote auf Airbnb im Saarland ist „der alte Birnenbaum“, eine Ferienunterkunft in Sankt Wendel. Bis zu sechs Gäste haben Platz in drei Schlafzimmern und für zwei Personen kostet die Nacht 333 Euro. Die Übernachtung selbst liegt nur bei 165 Euro, aber dazu berechnet die Gastgeberin noch eine Reinigungsgebühr von 120 Euro. Es handele sich um ein neues Haus, dass in ein 200-Jahre altes Bauernhaus gebaut worden sei, steht in der Beschreibung. Mehrere Terrassen, ein Billardtisch und ein Trampolin bieten Unterhaltung vor Ort. Das Haus steht im ländlichen Osterbrücken an der pfälzischen Grenze. Eine Bewertung hat die Unterkunft noch nicht.