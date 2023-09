Jubiläums-Staffel TV-Show „Hochzeit auf den ersten Blick“ – Yasmin (31) und Jochen (38) aus dem Saarland sind dabei

Info

Alexandra (39) aus Schwäbisch-Hall (Baden Württemberg)

- Arbeitet als Senior Marketing Managerin

- Seit rund fünf Jahren Single

- Alexandra bezaubert ihre Umgebung mit ihrer Lebendigkeit und ihrem mitreißenden Lachen. Am liebsten bereist sie die Welt und wünscht sich, diese Leidenschaft in Zukunft mit ihrem Traummann teilen zu können.

Bianca (53) aus der Nähe von Aachen (Nordrhein-Westfalen)

- Arbeitet als Personalsachbearbeiterin

- Seit einem Jahr Single

- Die wichtigste Rolle im Leben von Bianca spielen aktuell ihr erwachsener Sohn und ihr Dackel Simba. Bianca hofft, einen ehrlichen, zuverlässigen und unternehmungslustigen Mann zu treffen, dem Familie genauso wichtig

Marina B. (28) aus Dormagen (Nordrhein-Westfalen)

- Arbeitet als medizinische Fachangestellte

- Seit rund dreieinhalb Jahren Single

- Marina ist in einer großen Familie aufgewachsen und träumt davon, selbst auch eine Familie zu gründen. Vielleicht mit ihrem Traummann, der nicht nur sportlich sein soll, sondern auch gebildet, fürsorglich und humorvoll

Marina K. (29) aus der Nähe von Karlsruhe (Baden-Württemberg)

- Arbeitet als Personalsachbearbeiterin

- Seit sechs Jahren Single

- Marina ist eine Frau, die hilfsbereit ist und anpacken kann. Regelmäßig hilft sie ihrem Vater auf dessen Hof, auf dem sie auch aufgewachsen ist. An ihrer Seite wünscht sich die leidenschaftliche Faschingsnärrin einen

Heiko (46) aus der Nähe von Heilbronn (Baden-Württemberg)

- Arbeitet als Diplominformatiker

- Seit etwas mehr als einem Jahr Single

- Als Sänger einer Hochzeitsband war Heiko schon auf vielen Hochzeitsfeiern. Jetzt möchte er zusammen mit seiner Traumfrau seine eigene Feiern! Heikos Wunsch: Eine sportliche und zierliche Frau mit einem schönen Lächeln, die seinen Beschützerinstinkt weckt.

Kai (31) aus der Nähe von Ludwigsburg (Baden Württemberg)

- Arbeitet als IT Consultant

- Seit elf Jahren Single

- Kai liebt es, in seiner Freizeit aufwendig zu kochen und lange spazieren zu gehen. Außerdem hat er ein Faible für Online --, Brett und Kartenspiele. Die Traumfrau des Anime Fans sollte sportlich sein, meinungsstark und finanziell mit Bedacht agieren.

Karsten (51) aus der Nähe von Köln (Nordrhein-Westfalen)

- Arbeitet als IT Berater

- Seit rund fünf Jahren Single

- Karstens Herz schlägt für den Sport: Er ist begeisterter Triathlet, tritt in diesem Jahr auch beim New York City Triathlon an und ist leidenschaftlicher Fan des 1. FC Köln. Bei seiner Traumpartnerin ist ihm ein gepflegtes Äußeres wichtig. Außerdem soll sie treu sein und ihn aufrichtig gern haben.