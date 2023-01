TV-Einschaltquoten vom Sonntag : So viele Millionen Menschen haben den neuen Saar-Tatort im Fernsehen gesehen

Update Saarbrücken Die meisten Fernsehzuschauer haben am Sonntagabend den Tatort aus dem Saarland „Die Kälte der Erde“ eingeschaltet. Hier die Zahlen der Marktforschung.

Der Tatort aus Saarbrücken kommt nicht nur bei Zuschauern aus dem Saarland an. Den Beweis dafür liefern die Einschaltquoten, die die AGF-Videoforschung am Montagmorgen, 30. Januar, veröffentlichte. Demnach war der neueste Teil aus der Erfolgsserie Tagessieger.

Millionen TV-Zuschauer schalten ARD ein

7,86 Millionen Menschen saßen vor dem Fernseher, als das Erste den vom Saarländischen Rundfunk (SR) produzierten Krimi am Sonntag ab 20.15 Uhr zur Hauptsendezeit ausstrahlte. Das entspricht einer Quote von 24,7 Prozent. Sie umfasst alle Zuschauer ab drei Jahren.

Insgesamt haben rund 230 000 Zuschauer im Saarland „Die Kälte der Erde“ eingeschaltet, was einem Marktanteil von 51,7 Prozent entspricht – die beste Saarland-Quote eines „Tatorts“ im Ersten seit 1992. In der jungen Zielgruppe im Saarland (14 bis 49 Jahre) beträgt der Marktanteil 65,1 Prozent – bisheriger Allzeit-Bestwert aller „Tatorte“ im Ersten. Das teilte der SR am Montag mit. Zusammen mit der Ausstrahlung auf One erreichte der saarländische Tatort 8,272 Millionen Zuschauer.