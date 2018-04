Turnerjugend fährt zur Jugendfreizeit ins Allgäu

Die saarländische Turnerjugend bietet vom Freitag, 20. Juli, bis Sonntag, 29. Juli, eine sportliche Ferienfreizeit für Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren in Niedersonthofen im Allgäu an. Hier können die Teilnehmer neun aktionsreiche Tage mit der STJ verbringen. Auf dem Programm stehen unter anderem Wakeboarden, Canyoning, Rafting, Klettern, Schwimmen und Bergtouren. Untergebracht in einem Berghaus wird die Gruppe laut Turnerjugend fast das ganze Allgäu für ihre Aktivitäten bereisen, oder auch einmal einen ruhigen Tag am See verbringen. Die An- und Abreise erfolgt im Reisebus ab Saarbrücken. Der Preis für die Freizeit beträgt inklusive Hin- und Rückreise, Übernachtung mit Vollpension und allen Aktivitäten 370 Euro.

Weitere Infos und Anmeldeformulare unter www.stj.de oder direkt bei der saarländischen Turnerjugend, Jugendsekretariat, Tel. (0681) 3 87 92 46, Email: sekretariat@stj.de.