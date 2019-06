Fest im Saarbrücker Deutschmühlental : 10 000 Menschen besuchen türkischen Tag im DFG

Kinder schwenken türkische Fahnen in der Konzertmuschel des Deutsch-französischen Gartens in Saarbrücken . Foto: Sebastian Dingler

Saarbrücken Auf keinen Fall solle es heute um Politik gehen, das war der einhellige Tenor von Veranstaltern und Ehrengästen bei der 14. Auflage des türkischen Tags im deutsch-französischen Garten. Und schon gar nicht um Religion, auch das war sehr häufig zu hören.

„Das Lied spielen wir für alle. Mit dem Fest wollen wir ein Zeichen setzen, dass auf der ganzen Welt Frieden herrscht“, meinte einer der beiden Hauptorganisatoren, Kadir Çetin. Er ist Vorsitzender des türkischen Elternbunds in Saarbrücken. Mitorganisator war Erkan Kahveci, Vorsitzender des saarländischen Landesverbands von Ditib, der türkisch-islamischen Union der Anstalt für Religion, wie die etwas holprige Übersetzung lautet. Auch Kahveci betonte, dass die religiösen Aspekte an diesem Tag keine Rolle spielen sollten, heute wolle man ein rein kulturelles Programm feiern.

Zu Beginn des Festes stand der Festzug der Kinder, die hauptsächlich mit türkischen Fahnen auf die Bühne kamen. Nach der traditionellen Schweigeminute und dem Abspielen der deutschen und der türkischen Nationalhymne sprachen zunächst die Veranstalter ihre Grußworte. Çetin spielte auf das Motto der Landesregierung an, dass Großes immer im Kleinen entstehe – letztlich, so schätzte er am Ende des Fests, waren um die 10 000 Menschen in den deutsch-französischen Garten gekommen. Dafür, dass das Fest von gerade mal acht Personen im Organisationskomitee gestemmt wurde, war das sehr beachtlich – da stimmte das saarländische Motto in der Tat.