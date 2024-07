Antragstellung möglich, Genehmigung ausgeschlossen Trotz Bundesgesetz: Cannabisanbau im Verein bleibt im Saarland unmöglich

Voraussetzung für eine Genehmigung ist auch, dass der Cannabisverein einen Präventionsbeauftragten benennt, der durch eine Teilnahmebestätigung nachweisen kann, dass er an einer Suchtpräventionsschulung einer „Landes- oder Fachstelle“ teilgenommen hat. Solche Schulungen werden aber im Saarland noch gar nicht angeboten. Schuld daran ist laut Landesregierung die Bundesregierung. „Schulungen für Präventionsbeauftragte in den Anbauvereinigungen können erst angeboten werden, wenn das Mustercurriculum für die Schulungen vorliegt“, teilt die Landesregierung mit. Ein Mustercurriculum wurde vom Bundesgesundheitsministerium erst vor gut zwei Wochen in Auftrag gegeben. Wann es vorliegt ist unklar. Sprich: So lange Präventionsbeauftragte keine Teilnahme an Schulungen, die es noch gar nicht gibt, nachweisen können, bekommen Cannabisvereine auch keine Genehmigung.