Bewässerung : In Saarbrücken wird bewässert, in Losheim nicht

Die Trockenheit der letzten Wochen setzt der Natur im Saarland stark zu. Im Bild: Das Wasser am Hirschbachweiher in Sulzbach hat sich weit zurückgezogen. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/St.Wendel/Rehlingen-Siersburg/Losheim/PERL Die Trockenheit der letzten drei Jahren macht sich im gesamten Saarland bermerkbar. In Saarbrücken etwa. „Die Hitze und die über mehrere Wochen anhaltende Trockenheit hat allen Bäumen zugesetzt. Besonders den Bäumen in den Städten“, sagt Stadtpressesprecher Thomas Blug. In Saarbrücken gibt es aktuell zirka 60 000 Bäume – ohne Wald.

Davon sind etwa 16 000 Straßenbäume.

„Bis zu 30 Mitarbeiter des Amtes für Stadtgrün und Friedhöfe sind ab dem frühen Morgen mit Tankfahrzeugen unterwegs“, sagt Blug. Deren Fassungsvermögen betrage zwischen 1000 und 3000 Litern. Darüber hinaus werde mit Hydrantenstöcken gearbeitet. „Und wo möglich mit Wassersprengern.“ Etwa im Deutsch-Französischen Garten. Des Weiteren bewässere auch die freiwillige Feuerwehr „im Rahmen ihrer Möglichkeiten“ Pflanzen und Bäume im Stadtgebiet. Zusätzlich können Baumpaten die Bäume vor Krankheiten schützen. Bisher gebe es in Saarbrücken rund 200 Helfer.

Auch die Kreisstadt St. Wendel reagiert auf die abnehmenden Niederschläge der vergangenen drei Jahre – und „bewässert neben den Bepflanzungen in der Innenstadt und den Rasengräbern auf den Friedhöfen vorwiegend neuen Baumbestand“, sagt der Sprecher Volker Schmidt. Der Wasserbedarf steige im Vergleich zu regenreichen Sommern um das Dreifache – und erreiche damit aktuell ungefähr 7000 Liter pro Tageseinsatz. Wie in der Gemeinde Ensdorf kommen dort 1000-Liter-Kanister zum Einsatz.