„Schnee-Schaufel“ auch im Saarland? Am Wochenende wird es in Deutschlands schneien – Wie es mit dem Schneefall im Saarland aussieht

Die warme Luft verzieht sich über Deutschland und wird gegen Schneefälle eingetauscht – das wird zumindest in den Höhenlagen, also zum Beispiel in der Alpengegend und den nördlichen Mittelgebirgen so sein. Die Trendvorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) geht spätestens in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Teilen Bayerns von Schneefall aus. Laut Trendvorhersage kann das dann auch mal bis zu einige Zentimeter heißen. Am Freitag liegt demnach die Schneefallgrenze in Bayern bei 500 Metern über dem Meeresspiegel. Auch im höheren, südlichen Niedersachsen soll das in der Nacht von Freitag auf Samstag ähnlich aussehen.