Katholische Kirche : Trierer Bischof beharrt auf umstrittener Reform

Trier/Saarbrücken Bischof Stephan Ackermann hält trotz Kritik an seiner Reform fest. Minister- präsident Tobias Hans (CDU) macht sich Sorgen um die Präsenz von Kirche vor Ort.

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat in seiner Silvesterpredigt die umstrittene und vom Vatikan vorläufig gestoppte Reform im Bistum verteidigt. Er wandte sich gegen den Vorwurf, mit der geplanten Zusammenlegung von Gemeinden würden bestehende und funktionierende Strukturen zerschlagen. Die weitreichenden Änderungen seien „gerade nicht bloß eine defensive Strukturanpassung und Mangelverwaltung“. Sie favorisierten eine Neuorganisation, „die einer neuen Qualität des kirchlichen Lebens dienen und für einen längeren Zeitraum funktionstüchtig sein soll“, warb Ackermann. Ziel seien keine großen, anonymen „XXL-Pfarreien“, in denen alles zentralisiert werde. Vielmehr solle es möglich werden, außerpfarrliche Aktivitäten, Engagement und Initiativen besser zu integrieren.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) beurteilt den vorläufigen Reformstopp positiv. „Ich sehe eine Chance darin, dass die Tatsache, dass der Vatikan hier noch einmal draufschaut, zu mehr Akzeptanz führt“. Denn diese „sehr tiefgreifende Reform“ werde am Ende an ihrer Akzeptanz bei den Gläubigen gemessen. Die geplante neue Pfarreienstruktur gilt als umstritten. Kritiker befürchten mit der Auflösung von insgesamt 887 kleinen Pfarreien in derzeit 172 Pfarreiengemeinschaften einen Rückzug der Kirche vor Ort. „Da gibt es große Ängste“, sagte der Regierungschef. „Für das Saarland ist es wichtig, dass die katholische Kirche präsent bleibt.“