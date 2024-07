Von der verpönten Kneipen- zur lukrativen Trendsportart Pfeil-Tattoo und kleines Mekka in Düppenweiler – Einblick in den saarländischen Darts-Wahnsinn (mit Fotos)

Vereinstrikots sind auffällig, haben zumeist Muster mannigfaltigster Art und in jedem Fall Kultfaktor. Normalerweise würden auch die der Darts-Spieler des SV Neunkirchen optisch aus der Masse herausstechen. Schließlich prangt auf den Polyesterhemden mit dem markanten Polokragen und der Brusttasche das charakteristische Panorama der Hüttenstadt nebst Vereinsnamen in knallroter Schrift und Porträt des ehemaligen Hüttenarbeiters Bodo Lutze, dessen Gesicht auch auf einer Hauswand in der Neunkircher Bahnhofstraße verewigt ist.