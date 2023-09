Chips aus Mexiko „Das geht weg wie warme Semmeln“ – Trendprodukt Takis erobert das Saarland

Und tatsächlich kann von knapper Verfügbarkeit in der Saarbrücker Innenstadt keine Rede mehr sein. Bei Frischkauf am Beethovenplatz gibt es Takis in den Geschmacksrichtungen „Fuego“ und „Blue Heat“. Bei Yüksel City in der Viktoriastraße sind sie gerade ausverkauft und bei Saar Point in der Eisenbahnstraße steht eine neue Palette direkt neben der Kasse.