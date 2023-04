Kulturelle Leuchttürme 2024 im Saarland Tourismusministerium fördert Kulturfestivals mit 1,2 Millionen Euro

Tourismus- und Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) greift im kommenden Jahr in die Schatulle seines Ministeriums und fördert vier Kulturprojekte im Saarland mit insgesamt 1,2 Millionen Euro. Seine Ziele: neuen Kultur-Formaten mit einer großen Finanzspritze eine Chance geben und so gleichzeitig mehr zahlende Gäste ins Saarland locken, um so die Gastronomie- und Tourismuswirtschaft im Bundesland zu fördern. „Inwertsetzung kultureller Leuchttürme“ heißt das Förderprogramm, dessen „Gewinnerprojekte 2024“ Minister Barke am Dienstag der Öffentlichkeit präsentierte. Denn auch das ist besonders am Förderprogramm: Nur die herausstechensten Kulturprojekte werden unterstützt und teilen sich dann den 1,2 Millionen Euro schweren Fördertopf.