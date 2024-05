Ermittlungen nach Unfall Toter (22) bei Frontal-Crash nahe Schmelz – Staatsanwalt nennt weitere Details

Der Unfalltod nahe Schmelz, bei dem ein 22 Jahre alter Autofahrer gestorben ist, beschäftigt weiterhin die Justiz. So laufen die Ermittlungen gegen einen Beschuldigten aus dem Landkreis Saarlouis weiter, der für den Verkehrsunfall bislang verantwortlich gemacht wird. Er kam kurz nach dem folgenschweren Unglück in Untersuchungshaft, nachdem ihn die Polizei nach einer kurzfristigen Flucht gefasst hatte. Nun gibt es weitere Details zu dem Fall, wie Thomas Schardt von der Staatsanwaltschaft in Saarbrücken auf SZ-Anfrage mitteilt.