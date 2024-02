Politischer Aschermittwoch der Saar-CDU Toscani wettert gegen Ampel-Koalition: „Die schlechteste Bundesregierung der Geschichte“

400 Gäste waren zum 51. politischen Aschermittwoch der CDU Saar gekommen, um in Schwalbach im Gemeindesaalbau Heringe und Kartoffeln zu essen – und um deftige Worte des Parteichefs Stephan Toscani zu hören. Gegen Anke Rehlinger zum Beispiel, gegen die SPD-Alleinregierungs-Ministerpräsidentin. Oder gegen die Ampelregierung in Berlin. Toscani lieferte: „Diese Bundesregierung ist die schlechteste Regierung, die es in der Bundesrepublik Deutschland jemals gegeben hat“, rief der Partei- und Landtagsfraktionschef in den Gemeindebausaal. Jubel.