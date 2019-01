Den Auftakt der Top Ten der meistbesuchten Museen im Saarland macht das St. Wendeler Museum im Mia-Münster-Haus. Das hat im Jahr 2018 geschlossen - aber nur, um sich für 2019 besonders hübsch zu machen. Denn dann steht der 30. Geburtstag der Einrichtung an. Pünktlich dazu sind ab April wieder große Ausstellungen geplant. Vielleicht schafft das Museum im Jahr seines runden Geburtstags ja einen neuen Rekord? Das statistische Jahrbuch verzeichnet in seiner aktuellen Ausgabe 11930 Besucher (2016) - damit kommt das Museum auf Platz zehn unserer Liste der meistbesuchten Museen im Saarland. weniger

Das historische Anwesen der Johann-Adams-Mühle beherbergt das Kreismühlenmuseum. Besucher können hier allerlei über Leben und Arbeit der Müller lernen und einen Blick in das historische Anwesen mit Backstube werfen. Erstmals erwähnt wurde die Mühle im 16. Jahrhundert, aber auch im 21. lockt sie noch Tausende Besucher an: 12500 Gäste kamen im Jahr 2016 und brachten die Johann-Adams-Mühle auf Platz neun der Liste der meistbesuchten saarländischen Museen.

Auf dem Gelände der römischen Villa in Nennig gibt es viel zu entdecken, was auf die früheren Bauten hindeutet. Der Höhepunkt verbirgt sich jedoch unauffällig in einem eigens für ihn errichteten Schutzgebäude: Rund 150 Quadratmeter umfasst der Mosaikboden mit seinen vielfältigen Motiven, der im Jahr 2016 immerhin 14107 Besucher angelockt hat. Damit landet die römische Villa auf Platz sieben der meistbesuchten Museen im Saarland.

Was haben das Kanu von Therese Zenz, die Fußballschuhe von Jonas Hector und Darth Vader gemeinsam? Sie alle waren schon im historischen Museum in Saarbrücken zu sehen. Neben Wechselausstellungen bietet der Bau am Schlossplatz die einzigartige Möglichkeit, die unterirdischen Burganlagen zu besichtigen. Diese Möglichkeit haben im Jahr 2016 insgesamt 25758 Besucher genutzt und das Museum somit auf Platz sechs gebracht.

In der Schlosskirche in Saarbrücken werden ausgewählte Stücke des Museums für Vor- und Frühgeschichte und der Alten Sammlung des Saarlandmuseums präsentiert. Aber schon der Bau selbst ist mit seinen bunten Fenstern ein echter Hingucker. 30490 Menschen ließen sich das nicht entgehen und hoben die Schlosskirche auf Platz fünf unserer Liste. Wie viele davon das Glück hatten, bei ihrem Besuch von Orgelmusik begleitet zu werden - die Schlosskirche dient der Hochschule für Musik als Probenraum -, verzeichnet das statistische Jahrbuch allerdings nicht.

Villeroy & Boch gehört wohl zu den bekanntesten saarländischen Marken überhaupt. Kein Wunder also, dass das Keramikmuseum in Mettlach es in die Top drei der saarländischen Museen geschafft hat: 53093 Menschen haben sich im Jahr 2016 über die Geschichte des Traditionsunternehmens informiert. Mehr als 250 Jahre werden dargestellt, eine zusätzliche Ausstellung bietet Informationen zu Anna und Eugène Boch.

Das Projekt Gondwana hat gerade in seiner Anfangszeit einiges an Kritik einstecken müssen - vielen Menschen scheint das aber egal zu sein. Insgesamt 102888 Besucher sind in die prähistorische Welt eingetaucht, die in Landsweiler-Reden gezeigt wird. Somit ist Gondwana - das Prähistorium mit Tyrannosaurus Rex, Megalodon und Co. auf Platz zwei der Liste der meistbesuchten Museen im Saarland gelandet.