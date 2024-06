Hornstein Ranking 2024 Die Top 20 Restaurants Deutschlands – Zwei aus dem Saarland sind dabei

Vier Restaurants wurden mit der Höchstbewertung von 100 Punkten ausgezeichnet, darunter auch das "Victor's Fine Dining by Christian Bau“ in Perl. Den 1. Platz teilt sich der saarländische Spitzenkoch mit seinem Restaurant mit dem Aqua in Wolfsburg (Niedersachsen), der Schwarzwaldstube in Baiersbronn in Baden-Württemberg und dem Waldhotel Sonnora in Dreis (Rheinland-Pfalz).