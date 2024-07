Programm im Überblick Toggo-Club macht Halt in Saarbrücken – dieses Programm erwartet die Besucher

Am 27. und 28. Juli besucht die Roadshow mit den berühmten TV-Charakteren und Stars nun auch den Tbilisser Platz in Saarbrücken. Dort kann jeder der Lust hat, sein TV-Idol persönlich treffen und sich auf den verschiedenen Spielstationen aus dem Toggo-Universum austoben. Außerdem wird es eine Bühnenshow geben, bei der die kleinen Besucher eingeladen sind, aktiv mitzumachen. Der Eintritt zur Familien-Veranstaltung ist auch in diesem Jahr kostenlos, teilen die Veranstalter mit.