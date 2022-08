Freizeitparks : Nach Unfällen im Legoland und in Klotten: Wie sicher sind deutsche Achterbahnen?

Saarbrücken Am vergangenen Samstag stürzte eine Saarländerin im Freizeitpark Klotten aus einer Achterbahn und starb. Nur wenige Tage später ereignete sich ein weiterer Achterbahn-Unfall, diesmal im Legoland. Fans der beliebten Fahrgeschäfte sind verunsichert und fragen sich, wie es grundsätzlich um die Sicherheit deutscher Achterbahnen bestellt ist. Die SZ hat Experten gefragt, die es wissen müssen.

Nach dem tödlichen Unfall im Freizeitpark Klotten, bei dem am Samstagnachmittag, 6. August, eine Frau aus der Gemeinde Nohfelden aus einer Achterbahn stürzte und starb, versuchen Ermittler von Staatsanwaltschaft und Polizei herauszufinden, wie es zu dem Unfall im Klotti-Freizeitpark kommen konnte. Ob Fahrlässigkeit oder ein technischer Defekt vorlagen, ist also noch unklar. Nur wenige Tage später ereignete sich ein weiterer Achterbahn-Unfall: Im Legoland stießen zwei Züge der Achterbahn „Feuerdrache“ zusammen. Mindestens 31 Menschen sind dabei verletzt worden, zwei davon schwer.

Diese Prüfungen müssen Fahrgeschäfte in Deutschland durchlaufen

Wie Hakelberg erläutert, müssen alle Anlagen eine Erstprüfung durch den TÜV, bestehen, bevor auch nur eine Person befördert würde. „Je nachdem, wie komplex das Fahrgeschäft ist, werden danach alle ein bis drei Jahre weitere Prüfungen durchgeführt.“ Das langsam drehende Kinderkarussell zum Beispiel hätte ein Prüfintervall von drei Jahren, während Achterbahnen jährlich intensiv durch den TÜV geprüft würden. Zusätzlich gebe es in Deutschland eine Sonderprüfung. „Da ist es dann so, dass die Schausteller das Fahrgeschäft komplett auseinanderbauen und sogar teilweise – gerade Auflagen und Gelenke – entlacken müssen. Die werden dann vom TÜV oder einer Spezialfirma geröntgt.“ So ließen sich selbst feinste Risse entdecken. Ist alles in Ordnung, werden die Teile wieder lackiert und zusammengebaut. „Das gibt es nur in Deutschland“, betont Hakelberg, „nirgends sonst auf der Welt.“ Jedes Prüfergebnis, jeder einzelne Bericht landet im fahrgeschäftseigenen Baubuch. Das sei etwa mit einem Fahrzeugschein zu vergleichen, erklärt Hakelberg, und ermögliche eine lückenlose Historie jedes Fahrgeschäfts.