„Ich bin froh, dass dieses Schwein tot ist“ Wie die Töchter eines Ottweiler Mordopfers mit der Tat umgehen

Ein Mann hat ihre Mutter mit einem Kopfschuss getötet. Diese dunkle Ahnung beschleicht Sandra auf dem Weg nach St. Wendel. Dabei will sie an diesem 29. Juli 2022 nur „Sushi kaufen“. Normalerweise höre sie keine Nachrichten im Autoradio, erinnert sich die 51-Jährige ein Jahr später. Doch an diesem Tag ist der CD-Player defekt, dafür läuft um 18.30 Uhr „Radio Salü, die Nachrichten“, erinnert sich Sandra und nennt nur Worte: „Ottweiler, zwei Personen erschossen, Schiffweilerstraße, älteres Ehepaar. Mietstreitigkeiten.“