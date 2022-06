Verhandlung in Kaiserslautern : Mutmaßlicher Mord an zwei Polizisten in Kusel: Verteidiger deuten Schüsse in Notwehr an

Mutmaßlicher Mord an zwei Polizisten in Kusel: Verteidiger deuten Schüsse in Notwehr an

Ein 39 Jahre alter Mann muss sich ab heute vor dem Landgericht verantworten. Er soll zwei Polizisten umgebracht haben, weil sie ihn bei seiner Jagdwilderei nahe Kusel erwischt hatten. Seine Verteidiger deuten Schüsse in Notwehr an.

Viereinhalb Monate nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in der Nähe von Kusel hat am heutigen Dienstag, 21. Juni, um 9 Uhr der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Der 39 Jahre alte Mann ist vor dem Landgericht Kaiserslautern wegen Mordes angeklagt.

Im Prozess um den Doppelmord an zwei Polizisten bei Kusel in Rheinland-Pfalz hat der Hauptangeklagte am Dienstag Schüsse eingeräumt, will diese nach eigenen Angaben aber in einer Art Notwehrsituation abgegeben haben. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP von dem Prozess. Andreas S. habe damit erreichen wollen, dass auf ihn selbst abgefeuerte Schüsse aufhörten, sagte einer seiner Verteidiger bei der Verlesung einer Einlassung seines Mandanten zum Verfahrensauftakt vor dem Landgericht Kaiserslautern.