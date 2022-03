Regierungserklärung fällt aus : Ministerpräsident Tobias Hans ist an Corona erkrankt

Update Saarbrücken Eigentlich wollte er heute eine Regierungserklärung zum Krieg in der Ukraine abgeben. Diese Rede war für 9 Uhr geplant. Eine halbe Stunde vorher wurde bekannt: Der Ministerpräsident Tobias Hans ist positiv auf das Corona-Virus getestet.

Nach der ausgefallenen Regierungserklärung im Landtag wird Hans am Donnerstag auch nicht in Berlin zu hören sein. Er sollte im Bundestag einen Antrag der CDU/CSU-Fraktion für eine „sichere, bezahlbare und souveräne Energieversorgung“ präsentieren. Hans hätte im Reichstag nach der Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen. Am Abend stand für den 44-Jährigen als CDU-Spitzenkandidat auch die Elefantenrunde im SR-Fernsehen zur Landtagswahl auf dem Programm. Hier sollte Hans mit seinen politischen Konkurrenten diskutieren. Ob er diesen Termin absagen muss oder per Video zugeschaltet werden kann, war am Mittwochmorgen noch offen.

In der heutigen Landtagssitzung sprach auch die stellvertretende Ministerpräsidentin Anke Rehlinger die Erkrankung von Hans an. „Lassen Sie mich zu Beginn ganz persönlich, aber sicher auch in Ihrer aller Namen die besten Genesungswünsche an Tobias Hans überbringen“, sagte sie vor ihrer Rede im Plenum. „Ich drücke ihm die Daumen, dass es glimpflich ausgeht und er sich möglichst schnell wieder freitesten kann. Ich war selber ja auch schon in ähnlicher Situation. Und wir sind alles positive Menschen. Aber an der Stelle sind wir einmal an der falschen Stelle positiv. Also alles Gute und gute Besserung, lieber Tobias.“ Und auch auf Twitter wünschte sie bereits kurz nach Bekanntwerden von Hans‘ Corona-Erkrankung gute Besserung.