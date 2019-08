Finanzen : Hans fordert Fahrplan zur vollständigen Abschaffung des Solis

Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat einen verbindlichen Fahrplan zur vollständigen Abschaffung des Solidaritätszuschlags gefordert.

Dieser müsse rasch festgelegt werden, sagte Hans am Mittwoch in Saarbrücken. Zuvor hatte das Bundeskabinett die Pläne von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) zur weitgehenden Streichung des Solidaritätszuschlags beschlossen. Dieser will den Soli für 90 Prozent der Zahler streichen, weitere 6,5 Prozent sollen ihn von 2021 an nur noch teilweise zahlen – je höher das Einkommen, desto mehr.