„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ : Tobias Hans empfängt Sternsinger aus Saarbrücken, Völklingen und St. Ingbert (mit Bildergalerie)

Saarbrücken Der Ministerpräsident lud wegen der Pandemie einige Kinder stellvertretend für alle ein.

Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat am Donnerstag neun Sternsinger in der Staatskanzlei empfangen. Er hatte sie wegen der Pandemie stellvertretend für alle Sternsinger im Saarland eingeladen. Diesmal kamen jeweils drei der Kinder aus der katholischen Pfarrei St. Jakob Saarbrücken, der Pfarrei St. Eligius Völklingen und der Pfarrei Heiliger Martin St. Ingbert-Rohrbach und damit zugleich aus beiden Bistümern im Saarland.

Die Kinder überbrachten dem Regierungschef und allen Bediensteten ihre Glück- und Segenswünsche für das Jahr 2022. Mona Abel aus Rohrbach brachte den Segensspruch an. Die 15-Jährige ist Messdienerin und war erstmals in der Staatskanzlei. „Ich bin froh, dass wir überhaupt kommen und sogar einen Blick ins Büro des Ministerpräsidenten werfen durften“, sagte Mona. Unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ werden, überwiegend kontaktlos, landesweit Spenden für notleidende Kinder in aller Welt gesammelt. In diesem Jahr steht die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika im Fokus.