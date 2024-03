87 Prozent aller Rückenoperationen vermeidbar So will die Techniker-Krankenkasse Versicherten im Saarland helfen, überflüssige OPs zu vermeiden

Saarbrücken · Bei der richtigen Behandlung sind viele Operationen, etwa an der Wirbelsäule, vermeidbar – und werden trotzdem durchgeführt. Nun will die Techniker-Krankenkasse im Saarland Abhilfe schaffen, was überflüssige OPs betrifft.

07.03.2024 , 09:30 Uhr

An den Gelenken wird oftmals zu früh operiert, zeigen Daten der Techniker-Krankenkasse. Daher können ihre Versicherten im Saarland jetzt eine Zweitmeinung einholen, ob eine OP erforderlich oder nicht. Foto: dpa/A2931 Bernd Weissbrod